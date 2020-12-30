Kuveyt Emiri Sabah'tan, Katar Emiri Al Sani'ye Körfez Zirvesi öncesi mektup

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılması planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesine günler kala Kuveyt Emiri Nevaf bin el-Ahmed es-Sabah'tan mektup aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, başkent Doha'da Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah'ı kabul etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed, Katar Emiri Al Sani'ye Kuveytli mevkidaşı Sabah'ın mektubunu iletti.

Mektubun iki ülke arasındaki güçlü dostluk ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirme ve geliştirmenin yanı sıra ortak önemi haiz konularla ilgili olduğu belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah bu sabah resmi ziyarette bulunmak için başkent Doha'ya ulaşmıştı. Dışişleri Bakanı Sabah'ın ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

KİK'ten 26 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın, başkent Riyad'da 5 Ocak'ta düzenlenecek zirveye katılım davetini KİK üyesi ülkelerin liderlerine ulaştırması için Genel Sekreter Hacraf'ı görevlendirdiği belirtilmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in zirveye katılması için gönderdiği davetini Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye teslim etmişti.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.