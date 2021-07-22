Kutsal kavramları espri malzemesi yapmıştı... Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Dini kavramlar ile dalga geçerek sözde mizah yapan tiyatrocu Turgay Yıldız, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce kalp spazmı geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Turgay Yıldız'ın ölüm haberini Levent Üzümcü duyurdu.

Dini kavramlar ile dalga geçmişti

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in "Paramount Hotel" iddialarının ardından sözde bir mizah videosu yayınlayan tiyatrocu Turgay Yıldız, tepki toplayan sözler sarfetmişti.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan, Turgay Yıldız, videoda sözde Paramount Hotel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"Allah'a rezervasyon yaptıracağım"

Otelin günlük fiyatını öğrenmesinin ardından dini kavramları alaya alarak tepki çeken ifadeler kullanan Yıldız şunları söylemişti:

"Her şeyin bir sahibi var hacım. Siz böyle konuşup duruyorsunuz ama her şeyin sahibi yüce yaradan. Rezevasyonu ona yaptıracağım artık. Allah'ım diyeceğim orada bir hafta kalmak istiyorum bana müsaade eder misin diyeceğim?"