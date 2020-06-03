KUTEM Başkanı Doç. Dr. Ulvi "Dünya Bisiklet Günü"nü kutladı

ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişilebilirlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM) Başkanı Doç. Dr. Hayri Ulvi, bisikletin çevre dostu ve geleceğin ulaşım aracı olduğunu vurguladı.

Ulvi, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun daha temiz bir dünya için bisikletin önemine vurgu yapmak maksadıyla ilan edilen "Dünya Bisiklet Günü"nü kutladı.

Bisikletin yalın, uygun fiyatlı, güvenilir, temiz, çevre dostu ve geleceğin ulaşım aracı olduğuna işaret eden Ulvi, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

KUTEM olarak 2015 yılından bu yana yaptıkları birçok ulaşım ana planının yanında kentsel projelerde de bisiklet yollarını göz ardı etmediklerini ifade eden Ulvi, "Plan ve projelerimizde otobüs duraklarıyla entegre bisiklet yolu aksları sadece kent merkezini kapsamakla kalmamış aynı zamanda kent içi ulaşım sistemlerine alternatif olarak planlarda yer vermiştir. Bisiklet yollarını planlarken kiralama yerleri, bisiklet durakları gibi bütün dinamikleri göz önünde bulundurulmuş ve bisiklet kullanımının teşviğine ve güvenilirliğine dair geniş çaplı öneriler getirilmiştir." bilgisini verdi.

Ulvi, bisikletin kullanımının her dönemde olduğu gibi gelecekte de sürdürülebilir ulaşımın sembolü olmaya devam edeceğine dikkati çekerek, bisikletin her dönem fosil yakıt kullanan ulaşım taşıtlarına nazaran küresel iklim verileri üzerinde de olumlu bir etki oluşturacağını kaydetti.



