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Kütahya’nın cadde ve sokaklarında sessizlik

Kütahya’da Korona virüs, ramazan ve hafta sonuna hava sıcaklığı da eklenince cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:31:21 -
Kütahya’nın cadde ve sokaklarında sessizlik

Kütahya’da Korona virüs, ramazan ve hafta sonuna hava sıcaklığı da eklenince cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.


Kütahya’da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıkınca vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkmamayı tercih etti.


Bu arada, Kütahya Valiliği de halkı sıcaklıklara karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından çok önemlidir” denildi.


Kütahya’da pazar günü hava sıcaklığının 33 derece olması bekleniyor.

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