Kütahya'da uluslararası öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturdu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, kendileri için düzenlenen etkinlikte 500 fidanın ekimini yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler için fidan dikim etkinliği düzenledi.

Evliya Çelebi yerleşkesi içinde bulunan fidan dikim sahasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak bir araya gelen yaklaşık 300 öğrenci, ülke bayraklarının yanına fidanların dikimini gerçekleştirdi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversitede 3 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencileri çok önemsediklerini, düzenledikleri fidan dikimi etkinliğiyle de birlik beraberlik tohumlarını ekmeyi amaçladıklarını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerimizin üniversitelerimizde okumasıyla sadece eğitim öğretim değil, aynı zamanda kardeşlik, birlik, beraberlik tohumlarını ekmek ve dünyanın farklı yerlerinde gönüllü elçiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dil merkezimizde Türkçe öğrenen 28 ülkeden öğrencimiz var. Üniversitemizde ise 53 ülkeden uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Bugün burada bu öğrencilerimiz adına, onlarla fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Biz buraya sadece fidan değil, aynı zamanda sevgi, muhabbet ve kardeşlik dikiyoruz. İnanıyorum ki bu öğrencilerimiz diktikleri fidanlar sayesinde kendilerini daha çok buraya ait hissedecekler, bu topraklara daha çok bağlı olacaklar."

Uysal, etkinliğe destek veren Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Mekanik Mühendisliği bölümü öğrencisi Filistinli Mahmod Salhi etkinliği çok beğendiğini, dikilen fidanlarla Kütahya'ya bağlılığının arttığını belirtti.

Okula bir eser bıraktıkları için mutlu olduğunu da ifade eden Salhi, "Filistin’de bir gelenek var, biri adına ağaç dikilmesi o kişinin oraya bağlanması demek. Bu fidanla birlikte burası bizim bir vatanımız gibi olmuş oldu." dedi.

Kamu Yönetimi alanında doktora yapan Ürdünlü Menen Salaha da etkinliğin düşünülmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi.















