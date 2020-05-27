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Kütahya'da iki mahalledeki karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:26:59 -
Kütahya'da iki mahalledeki karantina sona erdi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Gaybiefendi Mahallesi'nin bazı sokaklarında, Perli Mahallesi'nin ise tamamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 12 Mayıs'ta iki mahallenin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Perli Mahallesi'nin tamamı, Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki Uğur Sokak, Kanal Sokak, Seyhan Sokak ve Kızılırmak Sokak'ta uygulanan karantina sona erdi. Tedbir amaçlı uygulanan karantina yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonlandırıldı."

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