  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Kütahya’da iki mahalle karantinaya alındı

Kütahya’nın Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Gölcük ve Yenikent mahalleleri, 6 kişide Korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

2020-04-20 20:58:55 -
Kütahya’da iki mahalle karantinaya alındı

Kütahya’nın Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Gölcük ve Yenikent mahalleleri, 6 kişide Korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.


İki mahalleye giriş-çıkışlar kapatılırken, pozitif vakaların 300 dolayında kişi ile teması olduğu tespit edildi.


Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Yenikent ve Gölcük mahallerinde şu ana kadar 6 pozitif vaka, 4 klinik bulguları Covid-19 ile uyumlu vaka ve 300 civarı temaslı vatandaşımız bulunması nedeniyle bugünden itibaren Yenikent ve Gölcük mahallelerinde karantina uygulanmasına karar verilmiştir. İlimizde halen 2 köyde karantina uygulaması devam etmektedir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı