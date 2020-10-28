  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kütahya'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kütahya'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:06:51 -
Kütahya'da evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bir kişinin evlenme vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

H.A. (79), aracı vasıtası ile telefonla görüştüğü ve kendisini bir kadınla evlendirmesi konusunda anlaştığı kişilere 17 bin lira değerinde bilezik, yaklaşık 1000 liralık giyim eşyası, 200 avro ve 600 lira verdi.

Bu kişilerin, kendisine sahte olduğunu sonradan anladığı bir bilezik bırakarak ilçeden ayrılmasıyla dolandırıldığını anlayan H.A, polise şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde gözaltına alınan 3 zanlı, söz konusu ziynet ve giyim eşyalarıyla Simav'a getirildi.

A.B. (54) ve dini nikahla birlikte yaşadığı Ü.K. (43) ile diğer şüpheli S.A. (49), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!
Gündem

Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!

Pazartesi akşamı paramotorla uzun süreli bir uçuş yaparak Hatay’a gelen PKK’lı teröristleri Fransa’nın eğittiği ortaya çıktı...
Libya, İslam'a savaş açan Fransa hakkında fetvayı verdi
Dünya

Libya, İslam'a savaş açan Fransa hakkında fetvayı verdi

Libya Fetva Kurumu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamaları üzerine fetva yayınladı. Fetvada, Fransız mallarının ..
Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!
Korona Virüs

Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay