Kuşpalazı nedir ve belirtileri nelerdir? Kuşpalazı nasıl tedavi edilir?

Difteri, nefes darlığı gibi oldukça ciddi şikâyetlere sebebiyet verebilen mikrobik bir solunum yolu enfeksiyonudur. Difteri ayrıca kuşpalazı olarak da bilinen bir sağlık sorunudur. Türkiye’de nadir görülen hastalık türlerindendir. Çünkü aşı yoluyla küçük yaşlarda engellenmiştir. Kuşpalazının ne olduğunu merak eden kişiler, hastalık hakkında araştırma yapıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Difteri (kuşpalazı) belirtileri nelerdir?

1– Boyunun iki tarafında şişlik

2– Cilt rengindeki solukluk ve dudaklarda morluk

3– Kusma

4– Karın ağrısı

5– Yutkunmada zorluk

6– Solunum zorluğu

7– Damak şişmesi

8– Boğuk ses veya kısık ses

9– Kalp ritminde artış

Kuşpalazı nasıl tedavi edilir?

Difteri şüphesi durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalısınız. Hastalığın başlangıcı, seyri ve hastanın durumuna bağlı olarak uzman tarafından teşhis konulmaktadır. Difterinin ciddi sonuçlara ulaşmaması için mutlaka doktor onayı ve kontrolünde bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Doktorun muayenesi sonrasında öncelikle serum tedavisine başlanır. Serum tedavisinin yanı sıra difteri tedavisinde en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biri de antibiyotik tedavisidir. Ancak son yıllarda tedavinin daha kısa sürede olumlu yanıt vermesi adına penisilin tedavisi uygulanmaya başlanmıştır.