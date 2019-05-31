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Kuşadası’nın yeni tanıtım filmi bayram öncesi yayına çıkıyor

Kuşadası Ticaret Odası’nın sosyal medya üzerinden sürdürdüğü tanıtım çalışmaları dördüncü yılında aralıksız devam ediyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:28
Kuşadası’nın yeni tanıtım filmi bayram öncesi yayına çıkıyor

Kuşadası Ticaret Odası’nın sosyal medya üzerinden sürdürdüğü tanıtım çalışmaları dördüncü yılında aralıksız devam ediyor.


Sosyal medya hesaplarında yaptığı tanıtımlarla yu rtiçi ve yurt dışında milyonlarca kişiye Kuşadası ismini hatırlatan Kuşadası Ticaret Odası’nın, Kuşadası otelleri ve aktiviteleri ile ilgili yeni tanıtım videosu yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yayına girdi.



Dünya genelinde yaptığı reklamlarla takipçi sayısı 1 milyon 150 bine yaklaşan Kuşadası Güvercin facebook sayfasında ve diğer sosyal medya hesaplarında yenilenerek bayram öncesi yayına giren “Kuşadası Otelleri” konulu video, tatilin adresi Kuşadası’nın birbirinden güzel otelleri ve aktivitelerinden renkli görüntüler içeriyor ve tatilcileri Kuşadası otellerine davet ediyor.


Sosyal medya sayfalarında yayınlanmak üzere hazırlatılan ilk tanıtım videosunun konusunun da Kuşadası Otelleri olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Bayram öncesi Kuşadası Otellerinin 2019 versiyonu olarak yayına girdiğimiz video, bu konuda hazırlattığımız 37. videomuz oldu. Yaklaşık 4 yıl önce başladığımız ve bugüne kadar da aralıksız sürdürdüğümüz tanıtım çalışmalarımızın ilçemize olumlu etkileri bizi memnun ediyor. Bugün geldiğimiz noktada facebook sayfamız, sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi Boomsocial’in analizlerine göre kendi kategorisinde Turkey.Home’dan sonra ikinci sırada geliyor. İlçe Odası olarak, tanıtım çalışmalarında Türkiye genelinde bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız her zaman dile getirdiğimiz gibi, en büyük gelir kaynağı turizm olan ilçemize daha fazla yerli ve yabancı turist gelmesi ve ekonominin rahatlaması. Bu konudaki yapılabilecek en iyi çalışma ise tanıtımdan geçiyor. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla üyelerimiz ve tüm Kuşadası’nın sezona iyi bir başlangıç yapmasını, bayramın beklentilerimizin üstünde iyi geçerek tüm esnafa nefes aldırmasını umuyor ve herkese iyi bayramlar diliyorum “ dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:28
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