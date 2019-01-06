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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Kuşadası'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 adet, 'fişek' olarak bilinen birer içimlik sarılmış toplam 352 gram esrar, 2,88 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

06 Ocak 2019 Pazar 17:12
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, evlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu sattığını belirlediği A.G. (45) ve F.S.'yi (38) bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından dün sabah harekete geçen polis, şüphelilerden A.G.'nin Hacıfeyzullah Mahallesi, F.S.'nin de Soğucak Mahallesi'ndeki evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, 19 adet, 'fişek' olarak bilinen birer içimlik sarılmış toplam 352 gram esrar, 2,88 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. A.G. ve F.S. gözaltına alındı.

Polisteki, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:12
  1. Aydın
  2. Kuşadası
  3. Uyuşturucu operasyonu

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