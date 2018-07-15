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Kuşadası'nda kül yağmuru!

Selçuk-Torbalı yolunda makilik alanda meydana gelen yangın nedeniyle havaya yükselen küller tatil beldesi Kuşadası'na yağıyor.

15 Temmuz 2018 Pazar 17:04
Kuşadası'nda kül yağmuru!

Selçuk-Torbalı yolunda makilik alanda meydana gelen yangında rüzgarın taşıdığı küller Kuşadası'na yağıyor.
Edinilen bilgiye göre, Saat: 14.00 sıralarında Selçuk Torbalı karayolu üzerindeki makilik alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle giderek etkisini arttıran yangın Kuşadası Körfezi’ne kıyısı bulunan yerleşim yerlerini de etkiledi. Saatte 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle yangın külleri Kuşadası ve Selçuk üzerine kadar geldi. Kuşadası’na bir an da kül parçacıklarının düşmesiyle şaşıran vatandaşlar, daha sonra yangından kaynaklandığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 6 arazöz ve 4 dozerle karadan ve havadan müdahale edildi.Ekipler, alevler orman arazisine sıçramadan yangını kontrol altına aldı.Yanan arazideki soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 17:04
  1. İzmir
  2. Kuşadası
  3. Kül yağmuru

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