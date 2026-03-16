Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı

‘Rüşvet’ ve ‘İrtikap’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar çıktı. Aralarında Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

 

Hesap hareketleri incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; tanık ifadeleri, şüpheli beyanları, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar sonucunda incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair şüpheye ulaşıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli, Aydın, İzmir ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

 

5 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Ferdi Zenginoğlu, Hüseyin Kabasakal ve Meral Celep çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Demekki tüm chp algı operasyonuna hazırlanıyor

Hepsi birden yapıp, chp linin hespsimi imamoglu hapiste iken bunlar yapmaz bak hükümet hile yapıyor millete ters köşe yalana inandırma ile mazlum rolü oynama senaryosu. Algıiçün secüm öncesi isim cogaltıyor chp li yönetenler. Bu halk yutmaz bedduada bunları hem ondurmaz hemde bu oyunu Allah millete inandırmaz. Hepsi birden yolsuzluga bu kadar gitmelerinin gayeleri bu bence.
