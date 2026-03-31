Kurye şikayetleri arttı: Ücretsiz kargolarda kapıya çıkarma bahanesiyle ücret istiyorlar!

“Ücretsiz kargo” vaadiyle alışveriş yapan tüketiciler, kapıda “mobil alan” ve “kata çıkarma” bahanesiyle ek ücret ödemeye zorlanıyor.

İnternetten alışverişte “ücretsiz kargo” vaadiyle sipariş veren tüketiciler, teslimat sırasında sürpriz ek ücretlerle karşı karşıya kalıyor. Bazı satıcılar ve kuryeler, çeşitli bahanelerle vatandaşlardan haksız şekilde para talep ederek yeni bir mağduriyet dalgası oluşturuyor.

En yaygın yöntemlerden biri, sipariş sırasında “kargo bedava” olarak gösterilen ürünlerin sistemde “alıcı ödemeli” olarak işlenmesi. Bu durumda kurye, teslimat sırasında 80-100 TL’ye varan ücret talep edebiliyor. Tüketiciler ise ürünü geri göndermemek için çoğu zaman bu ödemeyi yapmak zorunda kalıyor.

Bir diğer yöntemde ise “mobil alan”, “uzak bölge farkı” ya da “kata çıkarma ücreti” gibi önceden belirtilmeyen ek kalemler devreye sokuluyor. Özellikle beyaz eşya ve mobilya gibi ağır ürünlerde, “adrese teslim” vaadine rağmen yüksek kat veya asansörsüz bina gerekçesiyle ek ücret talep ediliyor.

En riskli uygulamalardan biri ise bazı kuryelerin “sistemde arıza var” bahanesiyle kapıda elden ve kayıt dışı para istemesi. Bu yöntemle tahsil edilen ücretler sisteme işlenmezken, tüketici herhangi bir hak talebinde bulunmakta zorlanıyor.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı benzer mağduriyetlerini paylaşarak duruma tepki gösteriyor. Tüketiciler, sipariş sırasında verilen sözlerin teslimat aşamasında geçersiz hale gelmesinden şikayetçi.

Uzmanlar ise bu durumun sektörün tamamını değil, denetimsiz satıcılar ve bazı yerel kargo acentelerinin oluşturduğu “çürük elmaları” yansıttığını belirtiyor. Vatandaşlara, kargo tesliminde “P.P (peşin ödendi)” ibaresini kontrol etmeleri ve haksız ödeme taleplerine karşı ürünü teslim almadan şikayet oluşturmaları öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi