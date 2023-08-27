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Aktüel Kurumların milyonlarca belge ve defterlik hafızası Devlet Arşivlerine aktarıldı! Yeni gelişmeye ilişkin Türkiye'ye bilgi verildi
Aktüel

Kurumların milyonlarca belge ve defterlik hafızası Devlet Arşivlerine aktarıldı! Yeni gelişmeye ilişkin Türkiye'ye bilgi verildi

Yeniakit Publisher
2023-08-27 13:41:00 - 2023-08-27 13:46:32
Kurumların milyonlarca belge ve defterlik hafızası Devlet Arşivlerine aktarıldı! Yeni gelişmeye ilişkin Türkiye'ye bilgi verildi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal duyurdu: Bugüne kadar yaklaşık milyonlarca kayıt altına alına belgeler başarıyla aktarıldı dedi! Dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Türkiye'de evrakın tespiti, arşivlenmesi ve bunların arşiv iş ve işlemleri hakkında dikkat çeken yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, bugüne kadar yaklaşık 11 milyon 411 bin belge ve 36 bin 120 defterin Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına aktarıldığını bildirdi.

Ünal, AA muhabirine, 2018'de yayımlanan 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Devlet Arşivleri Başkanlığının, Türkiye'de evrakın tespiti, arşivlenmesi ve bunların arşiv iş ve işlemlerinden geçirilmesi adına tek yetkili kurum haline getirildiğini söyledi.

Bu kapsamda TBMM ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı arşivleri hariç, Askeri Tarih ve Strateji Enstitüsü Etüt Arşivi, Deniz Müzesi Arşivi, Yargıtay Başkanlığı Arşivi, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tarihi belge arşivlerinin devir işlemlerinin başlatıldığını belirten Ünal, "Bugüne kadar yaklaşık 11 milyon 411 bin belge ve 36 bin 120 defter Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına aktarıldı." ifadelerini kullandı.

Başkanlıkça özellikle harf inkılabına kadar olan tarihi belgelerin intikaline hız verildiğini anlatan Ünal, "Gelen tüm belgeler, İstanbul'daki Osmanlı Arşivi Külliyesine ve Ankara'daki Cumhuriyet Arşivi yerleşkesinde muhafaza altına alınıyor. Belgelerin olabildiğince hızlı bir şekilde araştırmaya açılması, birçok eserlere kaynak olmasına katkı sağlanması hedefiyle belgelerin tasnif ve dijitalleştirilmesi çalışmalarına da hız verdik." diye konuştu.

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- 8 koleksiyonda 61 bin 309 belge araştırmacılara açıldı

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığından (ATASE) 20 Nisan 2020'den itibaren Devlet Arşivlerine devredilmeye başlayan koleksiyonların, bir an önce araştırmacıların hizmetine sunulması amacıyla tasnif sürecini başlattıklarını anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Süreç sonunda ilk etapta Osmanlı-Rus Harbi (Kırım Harbi 1853-1856) ve Osmanlı-Sırp-Karadağ Harbi koleksiyonları araştırmaya açıldı. 7 Ağustos itibarıyla da tasnif süreci tamamlanan Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878), Osmanlı-Yunan Harbi, Osmanlı-İtalyan Harbi, Atatürk Koleksiyonu (1905-1980), İkinci Dünya Harbi ve Kore Harbi koleksiyonlarını araştırmacıların hizmetine sunduk. ATESE'nin araştırmacılara açtığımız 8 koleksiyonunda 61 bin 309 belge bulunuyor."

Koleksiyonda yer alan belgelere ilişkin bilgi veren Ünal, "Tarihi anlamda önemi büyük birçok belgeyi araştırmacılarımıza açtık. Belgeler içerisinde Atatürk'ün el yazısı notları, Osmanlı dönemine ait haritalar, uluslararası anlaşmalar, telgraflardan oluşan belgeler dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.

Ünal, Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi ve İstiklal Harbi Koleksiyonlarının yakın zamanda araştırmacıların hizmetine sunulması için tasnif, dijitalleştirme, katalog oluşturma ve kontrol çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

 

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