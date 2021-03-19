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Medya Kuruluş Osman'ın "Togay"ı ilk kez açıkladı: Hayatımda çektiğim en ilginç sahneydi
Medya

Kuruluş Osman'ın "Togay"ı ilk kez açıkladı: Hayatımda çektiğim en ilginç sahneydi

Kuruluş Osman dizisinde "Kara Şaman Togay" karakterini canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı, dizide çektiği en ilginç sahneyi anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 19:58:00 -

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da "Kara Şaman Togay" karakterini oynayan Teoman Kumbaracıbaşı "Bozdağ Film" Youtube kanalına özel bir röportaj verdi.

Kuruluş Osman dizisinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen, Kumbaracıbaşı, "Kuruluş Osman dizisinin platosu muazzam. Ülkenin bir kazancı ve geleceğe güven veren birşey bu. İnsan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor. Çünkü hem çekebiliyoruz, hem de çok hızlıyız. Dünyada çok iyi rekabet ediyoruz bu alanda" diye konuştu.

Diziye çok hızlı bir şekilde adapte olduğunu ve ekiple kaynaştığını ifade eden Kumbaracıbaşı, şöyle devam etti:

"2 saatin üzerinde bir yayın süresi var. Reklamlar ve özetle birlikte 4 saati buluyor. Seyircinin bu zamanı sıkılmadan seyretmesi için set ekibi çok yüksek bir çaba gösteriyor. Muazzam çalışkan insanlar. İşini çok iyi bilen bir ekip var burada. O yüzden ben çok rahat ettim ve keyfim yerinde"

Oynadığı "Togay" karakteri hakkında konuşan Kumbaracıbaşı, "Togay karakteri son derece acımasız. Acımasız olması da gerekiyor başka türlü hayatta kalamaz. Birde hayvansı ön sezileri var. Yani bir şeyin problem olup olamayacağını önceden seziyor. Togay karakterinin hikayeye yakıştığını düşünüyorum. Bana bu rol verildiği için son derece şanslıyım" dedi.

"Hayatımda çektiğim en ilginç sahneydi"

Toprağın altından çıkma sahnesi hakkında konuşan Kumbaracıbaşı, şunları söyledi:

"Bana fake mi yoksa fotomontaj mı gibisinden birçok soru geldi. Hiçbirşey fotomontaj değildi. Gerçekten toprağın altındaydım. 'İyi misin' diye soruyorlar cevap veremiyorsun öyle bir şey. Öyle ağzında pipetle falan da nefes almıyorsun. Baya toprağın altında bir süre kalıyorsun. 5-10 dakika kadar toprak altında kaldım. Hayatımda çektiğim en ilginç sahneydi." 

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