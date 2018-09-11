‘Kuru’ zehirlenmeye karşı bile çok etkili

Çok doyurucudur kuru fasulye. Bol enerji verir. Beslenme için gerekli olan proteinden ve insan beslenmesinin temelini oluşturan kalsiyum ve demir gibi madensel tuzlardan bol miktarda içeriyor. Üstelik karaciğer yetmezliğinden böbrek taşlarına, kalp çarpıntısından idrar tutukluğuna kadar birçok rahatsızlığın ilacı...

Aynı zamanda lifli bir gıda maddesi olduğu için de diyetlerde önemli bir yeri var. Fasulyede neredeyse hiç kolesterol yok. Onun için kalp ve damar tıkanıklığı olan hastaların beslenmelerinde de önemli bir yere sahip. Ah bir de gaz yapmasa!

Tazesi bile çok sevilen bir nimet. Taze fasulye, bedenî ve zihnî yorgunlukları giderir. Ama özellikle kuru fasulye, kalsiyum yönünden zengin olması sebebiyle kemikler için çok faydalıdır. Vücudun kuvvetlenmesini sağlar. Pankreas bezinin gereği gibi çalışmasına yardımcı olur. Şeker hastalığını önler ve kandaki şeker miktarını düşürür. İdrar tutukluğunu giderir. Albümini düşürür. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur. Karaciğer yetersizliğini tedavi eder. Kalbi ve böbrekleri kuvvetlendirir. Kalp çarpıntılarını giderir. Zehirlenmelerden sonra yenilecek olursa; çabuk iyileşmeyi sağlar.

Fasulye lifli gıdadır. Lifli gıdaların kalp krizi ölümlerini yüzde 27 azalttığı biliniyor.

Aldığımız her bin kalori için 14 gram lif tüketmeliyiz. Bu, kadınlar için yaklaşık 25, erkekler için ise 38 gramdır. 2 yaşın altındaki çocuklara lifli gıda önerilmiyor. Birçok meyve, sebze ve tüm hububatların bir porsiyonu yaklaşık 2-3 gram lif içerir. Pişmiş kuru fasulye ve bakliyatların bir kâsesinde ise 10-15 gram lif bulunur.

Bilinen o ki, Avrupa'ya, yani Amerika kıtası keşfedildikten sonra gelmiş. Yani bizde “milli” olmasına rağmen o da patates ve domates gibi Amerikalı!



Kuru fasulyenin hava almayan cam bir saklama kabında ve kuru bir yerde saklanması şart. Sıkı ağızlı bez torbalar da saklama için uygun olabilir. Ama kesinlikle naylon torbada saklanmaması gerek, aksi halde böceklenir. Fasulye pişirilirken, haşlama suyunu 2 kere değiştirmek faydalı...