Kuru öksürüğe çareler

Kış geldi diye öksürükle başınız dertte ise, kronik öksürükten kurtulamıyor, öksürdükçe acıyan boğazınıza bir çare bulamıyorsanız sizi böyle alalım. Çünkü bol bol çare var!

Kuru öksürüğün oluşma sebebi balgamlı öksürüğün oluşmasından farklıdır. Balgamlı öksürükte akciğer, solunum yolundaki enfeksiyonlar söz konusudur. Kuru öksürükte boğaz bölgesindeki bakteri ve virüs varlığından bahsedebiliriz. Sigara, alkol, kirli dumanlı hava öksürüğü tetikler. Bazı ilaçların yan etkisi de olur. Ayrıca sıcak ve soğuk yiyeceklerin boğazda yaptığı tahriş de öksürük yapar.

Kuru öksürükte boğaz bölgesinde bir kaşıntı, bir bilye tanesi varmış hissinden bahsedilir.

Pekmez limon zencefil

2 yemek kaşığı üzüm pekmezi, yarım çay kaşığı toz zencefil, 5-6 damla limon suyu..

Dilerseniz keçi boynuzu pekmezi de kullanabilirsiniz. Her iki pekmez de boğazı yumuşatmak ve öksürüğü gidermek için birebir.

Zencefil ise iltihapları sökmek için bir numaralı baharattır. Bağışıklık sistemine son derece faydalıdır ve astım ve bronşit sorunlarına iyi geldiği de bilinen bir gerçektir.

Saymış olduğumuz malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra, sabahları aç karnına tüketmemiz gerekiyor. Öksürüğünüz istediği kadar sert olsun, bir hafta boyunca bu karışımı tükettikten sonra kesinlikle hafiflediğini ve hatta tamamen geçtiğini göreceksiniz. Bu karışımı sadece öksürükten muzdarip olduğunuz zamanlarda kullanmak zorunda değilsiniz elbette. Öksürüğe yakalanmadan önce de, boğazlarınız ağrı hissettiğinizde ya da solunumunuzda bir problem yaşadığınızda gönül rahatlığıyla bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Zencefil çayı

Bağışıklık sisteminin dostu zencefil, birçok hastalığı önlediği gibi kuru öksürüğü de hemen ortadan kaldırıyor. Alerjik sebeplerle ve bakteriyel nedenlerle oluşan öksürük için günde 2-3 bardak zencefil çayı içebilirsiniz. Zencefil toksin attırıcıdır ve bakterilerin ölmesinde etkili rol oynar. Boğazdaki mikroplarla savaşırken terleyerek vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

Öksürüğünüz için taze zencefili dilimlere ayırabilir, sıcak suyun içine birkaç dilim ekleyerek 5 dakika demleyebilirsiniz. Taze zencefil yerine toz zencefil de kullanabilirsiniz. Sabah kalktığınızda, öğlen yemekten sonra ve akşam yatmadan önce içeceğiniz zencefil çayı, bakterilerin çoğalmadan yok edilmesini sağlayacaktır. Zencefilin içine yarım çay kaşığı zerdeçal eklemeniz iyileştirme etkisini hızlandıracaktır.

Limon suyu ve bal

Soğuk algınlığının en önemli savaşçısı limon, öksürüğü geçirmede de büyük rol oynar. Balın birçok faydası bulunmaktadır lakin en büyük etkisi antiseptik, antibakteriyel özelliğinin bulunmasıdır. Boğazdaki mikropların yok edilmesinde bal ve limonun güçleri birleştirildiğinde öksürük kendiliğinden yok olacaktır. Sabah kalktığınızda ılık bir bardak suyun içine 2 tatlı kaşığı bal ve yarım limon suyunu ekleyip için. Karışımı her birkaç saatte bir yapabilirsiniz. Limon suyu ve bal karışımı hem boğazınızı nemli tutar hem de bu bölgedeki öksürüğe sebep olan bakterileri öldürür.

Bir de karabiber

Eğer karabiber sizde alerji yapmıyorsa, bal ve limon suyu karışımınıza eklemeyi unutmayın. Karabiber, diğer malzemelerin etkisini arttırdığı gibi mikropların ölmesinde de rol oynar. 2 tatlı kaşığı bala, bir tatlı kaşığı limon, bir çay kaşığı karabiber karıştırın. Sabah ve akşam 2 kere bu karışımı yediğinizde öksürüğünüz azaldığını farkedersiniz.

Adaçayı ile gargara

Kuru öksürüğü geçirmenin diğer yolu adaçayıdır. İster çay olarak için isterseniz gargara olarak kullanın. Bir bardak sıcak su içine 3 dal adaçayı bitkisinden koyun. Birkaç dakika rengi çıkana kadar demledikten sonra yavaş yavaş için. Dakikalar içinde boğazınızdaki gıcık hissi geçer ve öksürüğünüz yok olur. Günde 2 bardak adaçayı iyi gelir. Bir bardak da gargara için adaçayı hazırlayın. Her saat başı adaçayından bir yudum alın ve 2-3 dakika ağzınızda gezdirin.

Sarımsak yararlı

Kuru öksürüğe iyi gelen bitkiler arasında başarısını kanıtlanmış sarımsak, vücuttaki zarar maddeleri atmada etkilidir. Sarımsağı yemeklerinizde 4-5 diş şeklinde tüketebilirsiniz. Mide rahatsızlığınız varsa bir su bardağı sıcak suyun içine 4 tane sarımsağı koyun ve çok az bal ve bir tutam kekik ilavesi yapın. Sabah akşam bu karışımı için. 1 hafta içinde öksürüğünüz oldukça azalır, çok ilerleyen bir öksürüğünüz varsa tamamen geçirecektir.

Ata nine ilâcı nane limon

Nane limon ikilisi, kış aylarının vazgeçilmez içeceğidir. Boğazdaki bakteri oluşumunda kaynaklanan öksürüklerde, nane limon çayının etkisi kanıtlanmıştır. Nane ferahlatıcıdır, nefesi rahat almanız sağlar ve bakterilerin ölmesine yardımcıdır. Limonun asidik yapısı virüs ve bakteriyi vücudunuzdan kovar, C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir. Günde 2 kere özellikle boğazınızın kuruduğu zamanlarda nane limon çayını içmelisiniz. Nane limon çayını yapmak oldukça kolaydır, bir bardak su, bir tutam nane ve 15 damla limon suyu yeterlidir.