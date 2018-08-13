Kurtdereli'nin şampiyonu Balaban

Kurtdere Er Meydanı'nda kıran kırana geçen güreşlerde Orhan Okulu 2., Ali Gürbüz ve Tanju Gemici ise 3'üncü oldu

Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına üç gün boyunca düzenlenen ve güreşçilerin boy atladığı Kurtdereli Güreşleri'nin son gününde de pehlivanlar nefesleri kesti. 77'si başpehlivan 1500'den fazla pehlivanın kol bağladığı Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'ne; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, MHP Balıkesir İl Başkanı Suat Par, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, geçmiş dönem AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu ve İsmail Özgün, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, bölgemizden ve çeşitli bölgelerden katılım sağlayan İl ve İlçe Belediye Başkanları katıldı. Dev Türk Bayrağı ile milli birlik ve beraberlik pankartlarının açıldığı geçiş törenine tribünlerdeki vatandaşlar da Türk Bayrağı'nın geçişini ayakta izleyerek, alkışlarıyla destek verdi.



AĞALIK DALGIÇ'IN



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun 50 bin TL ile başlattığı Kurtdereli Ağalık ihalesini ise verdiği 160 Bin Liralık teklifle İşadamı Yaşar Dalgıç kazandı.





TÜRKİYE'DEKİ 2000 GÜREŞÇİNİN 1560'I KURTDERELİ'DE

Davul zurnayı bir çalgı olarak değil cenk olarak gördüklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Pehlivanları bir sporcu değil, yiğitlerimiz olarak görüyoruz. O nedenle şehir olarak ayrı bir önem veriyoruz. Yiğitler bugün burada destan yazıyor. Burada bizim kültürümüz var. Her hareket dua ile başlıyor dua ile bitiyor. Türk’ün kendine ait olduğu tek spor diyebileceğimiz yağlı güreşler Türkiye’de çok farklı noktalarda düzenleniyor. Ama biz iddia ediyoruz, Karesi olarak biz genlerimizden gelen güreşe sahip çıkma konusunda iddialıyız ve başardığımızı da düşünüyorum. Çünkü pehlivanlarımızın memnuniyeti, ağalarımızın memnuniyeti.. Türkiye’nin her yerinden 117 ağa ağırlıyoruz, hepsinin memnuniyeti, siz bu işe, geleneklerimize sahip çıkıyorsunuz demeleri bizi memnun ediyor. Türkiye’de 2000’e yakın güreşçi var. Bunun 1560 tanesi şu anda güreşti, güreşiyor. Güreşleri gerçekten keyif alarak herkesin seyrettiğini düşünüyorum. Final güreşinde benim adıma güreşen İsmail Balaban'ı şampiyon olduğu için de tebrik diyorum. Diğer boylarda güreşen pehlivanlarımızı da kutluyorum. Sabahın 8'inden bu saate kadar tribünlerde bizi izleyen seyircilere de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

YAĞLI GÜREŞE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi olarak Ata sporu yağlı güreşler başta olmak üzere sporun her branşına ayrı önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Özellikle yağlı güreşlerimizde ülke genelinde en çok başpehlivan çıkaran il olmamız nedeniyle bu spora ayrı bir önem veriyoruz. Son 3-4 yıldır başpehlivan çıkaramıyorduk. Son Kırkpınar Güreşlerimizde Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Ertuğrul Dağdeviren başaltında 1’ncilik derecesini elde ederek bugün burada başpehlivan sıfatıyla güreş tuttu. Genç sporcumuzu yeniden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

GÜREŞÇİLERİ TEBRİK EDİYORUM



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin güreşlere sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ersin Yazıcı, "Türkiye ve dünyaya, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı ve yağlı güreş sporunu tanıtmak için çaba sarf ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kıran kırana geçen mücadeleler neticesinde şampiyon olan İsmail Balaban'ı tebrik ediyorum" dedi.