Kurtdereli’de Yeni Ağa Altıntaş

Kurtdereli Güreşlerinin ağalığını alan Yaşar Dalgıç özel nedenlerden dolayı ağalıktan çekilirken, Yeni Güreş Ağası Abdullah Altıntaş oldu.

Bu yıl 60.sı düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’nin ağalığını Balıkesirli işadamı Abdullah Altıntaş yapacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi işbirliğinde bu yıl 60.sı düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’nde güreş ağası değişti. Geçtiğimiz yıl ağalığa aday olan işadamı Yaşar Dalgıç ağalıktan özel nedenlerden dolayı çekilirken, ağalığı 2014 yılında da Kurtdere’de güreş ağası olan işadamı Abdullah Altıntaş’a devretti. 2020 yılında düzenlenecek olan Kurtdereli Güreşleri için bu haftasonu yapılacak etkinlikte ağalığa çok sayıda ismin aday olması bekleniyor.