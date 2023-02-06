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Gündem Kurtarma çalışması sırasında bina çöktü! Dehşet anları canlı yayında muhabirin yüzüne yansıdı
Gündem

Kurtarma çalışması sırasında bina çöktü! Dehşet anları canlı yayında muhabirin yüzüne yansıdı

10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çabalıyor. TRT ekranlarında Malatya'daki arama kurtarma çalışmaları canlı yayınlandığı esnada bina çöktü. O sırada muhabirin korkusu yüzünden okundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 23:19:00 -

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin bilançosu her geçen dakika daha da ağırlaşıyor.

1762 kişi hayatın kaybetti

Saat 22.15 itibarıyla depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1762'ye yükseldi. Sarsıntı nedeniyle 5 bin 606 bina yıkılırken, 12 bin 68 kişi de yaralandı.

Ekipler canla başla çalışıyor

Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadelesini sürdürüyor. Çalışmalar sırasında ara ara yıkımlar da gerçekleşiyor.

Canlı yayında bina çöktü

Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sırasında bir bina çöktü. Çökme anı TRT canlı yayınına yansırken, muhabirin korkusu yüzüne yansıdı.

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