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Gündem Kurtarma çalışmaları sürüyor! Ahırkapı’da iki gemi çarpıştı
Gündem

Kurtarma çalışmaları sürüyor! Ahırkapı’da iki gemi çarpıştı

İstanbul Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı. Olayın ardından tahliye çalışmaları başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 21:29:00 - 2022-12-02 21:31:42
Kurtarma çalışmaları sürüyor! Ahırkapı’da iki gemi çarpıştı

Ahırkapı açıklarında çarpışan konteyner gemisi ile kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

 

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