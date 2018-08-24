Kurtarılamadı! Beşiktaş maçında taraftar hayatını kaybetti
Beşiktaş maçının ilk yarısında kalp krizi geçiren bir Partizan taraftarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.24 Ağustos 2018 Cuma 01:15
Maçın ilk yarısında bir Partizan taraftarı kalp krizi geçirdi. İlk müdahale saha kenarında yapılan taraftar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Partizan Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, henüz kimliği açıklanmayan taraftar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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