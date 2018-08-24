Kurtarılamadı! Beşiktaş maçında taraftar hayatını kaybetti

Maçın ilk yarısında bir Partizan taraftarı kalp krizi geçirdi. İlk müdahale saha kenarında yapılan taraftar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Partizan Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, henüz kimliği açıklanmayan taraftar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.