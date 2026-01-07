Küresel sistemin şifre çözücüsü 'Devlet aklı' yayın hayatına başladı! Şanlıurfa Milletvekili ve Abdulkadir Emin Önen inşa ediyor

Küresel siyasetin jeopolitik fay hatlarının hızla yer değiştirdiği, "çok kutuplu" dünya düzeninin sancılarının yaşandığı günümüzde; bilginin stratejik bir savunma silahına dönüştüğü yeni bir döneme giriliyor. Bu karmaşık süreci deşifre etmek ve Türkiye’nin küresel satranç tahtasındaki yerini anlamlandırmak amacıyla hayata geçirilen "Devlet Aklı" projesi, dijital diplomasi alanında devrim niteliğinde bir adım olarak yayın hayatına başladı.

Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM APA Grubu Başkanı, Türkiye’nin eski Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen’in vizyonuyla şekillenen proje; sadece bir video kanalı olmanın ötesinde, devletlerin karar alma mekanizmalarını ve stratejik hafızalarını mercek altına alan bir "Dijital Doktrin Merkezi" kimliği taşıyor.

-İZLEYİCİSİNİ BİR FİGÜRAN OLMAKTAN ÇIKARIP, KÜRESEL SATRANÇ TAHTASINDAKİ HAMLELERİ OKUYABİLEN BİRER "STRATEJİK AKTÖR" HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLEYEN “DEVLET AKLI” KANALI YAYIN HAYATINA BAŞLADI.

Saha Tecrübesi ile Akademik Derinliğin Buluşması

Geleneksel medyanın stratejik analiz süreçlerindeki boşluğu doldurmayı hedefleyen "Devlet Aklı", bizzat diplomasi koridorlarında görev yapmış bir ismin saha gözlemlerini, uluslararası ilişkiler kuramlarıyla harmanlıyor. Projenin çıkış noktası, "jeopolitik körlüğe" son vererek kamuoyuna, iş dünyasına ve karar alıcılara küresel bir pusula sunmak.

Abdulkadir Emin Önen, projenin felsefesini şu temel üzerine inşa ediyor: "Bugün bir aktörü tanımak, sadece güncel ekonomik verilerini bilmek demek değildir. O devletin binlerce yıllık travmalarını, yönetim genetiğini ve sessiz hamlelerinin arkasındaki 'stratejik aklı' okuyabilmektir. Bilginin gücüyle geleceği öngörebilmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur."

İlk Durak: 100 Bölümlük Dev "Çin Dosyası"

Projenin ilk büyük hamlesi, dünyanın en merak edilen ve sistemik bir meydan okuma sunan aktörü Çin Halk Cumhuriyeti oldu. "Çin’i Anlama Rehberi" başlığıyla sunulan ve toplamda 100 bölümden oluşan dev seri, dijital platformlarda Çin hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı stratejik analiz çalışması olarak dikkat çekiyor.

Pekin’in yükselişini sadece ekonomik bir başarı hikayesi olarak değil, derin bir "yönetim işletim sistemi" olarak ele alan dosya, Çin’in kararlarını yönlendiren üç temel kod üzerinden ilerliyor:

1. Meşruiyetin Kaynağı: "Göğün Emri" (Tiānmìng - 天命) Çin siyasetinde iktidar, Batılı anlamda sadece bir seçim sonucu değil, halkla yapılan kadim bir "ahlaki sözleşmedir." Halkın refahı ve toplumsal düzen sarsıldığı an, yönetimin bu kozmik ruhsatı (Göğün Emri'ni) kaybettiğine inanılır. Bugün Çin’in büyüme ve istikrar konusundaki "tavizsiz" tutumu, aslında bu bin yıllık meşruiyetini yitirme korkusunun bir yansımasıdır.

2. Kaosa Karşı Mutlak Kontrol: Merkeziyetçi Doktrin Çin tarihinin en büyük travması "bölünmüşlük" ve "kaostur." MÖ 221'den bugüne uzanan merkeziyetçilik geleneği, Çin'in teknoloji devlerinden eyaletlere kadar kurduğu katı denetimin esas nedenidir. Bu bölümde, Pekin için kontrolün bir tercih değil, sistemin hayatta kalması için varoluşsal bir zorunluluk olduğu gerçeği diplomatik bir perspektifle işleniyor.

3. "Yüzyıllık Utanç" ve Kırmızı Çizgiler 19. yüzyılda Batılı güçler tarafından sömürgeleşen Çin’in yaşadığı ulusal onur kırılması, bugünkü sert dış politikanın ana motivasyonudur. Tayvan’dan teknolojik bağımsızlık arzusuna kadar Çin’in tüm "kırmızı çizgileri", bu tarihsel travmanın bir daha asla yaşanmayacağına dair verilmiş kolektif bir sözün gereğidir.

"Devlet Aklı", Çin dosyasının ardından küresel sistemin tüm sinir uçlarını deşifre etmeye devam edecek. Programın ilerleyen bölümlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel hegemonya stratejileri, Rusya’nın Avrasya doktrini, Avrupa Kıtası’nın yeni kimlik arayışları, Afrika’nın yükselen güçleri ve Ortadoğu’nun karmaşık denklemleri mercek altına alınacak.

Her hafta Pazartesi günü, Saat 11.00’de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşan proje, izleyiciyi bir figüran olmaktan çıkarıp, küresel satranç tahtasındaki hamleleri okuyabilen birer "stratejik aktör" haline getirmeyi hedefliyor.

Geleceği Okumak İçin Bir Strateji Rehberi

Diplomatik saha tecrübesiyle dijitalin hızını birleştiren "Devlet Aklı", Türkiye’nin yeni dünya düzenindeki yerini anlamlandırmak isteyen her kesim için bir başvuru kaynağı niteliğinde. Proje, bilginin en büyük güç olduğu bu yeni çağda, "diplomasinin sadece kapalı kapılar ardında değil, ekranların gücüyle toplumun genelinde inşa edilmesi gerektiği" mesajını veriyor.

Yayın Künyesi:

⦁ Proje Sahibi: Abdulkadir Emin Önen

⦁ Platform: YouTube (DEVLET AKLI)

⦁ Yayın Günü: Her Pazartesi

⦁ Yayın Saati: 11.00

⦁ İçerik: Uluslararası İlişkiler, Jeopolitik, Stratejik Analiz, Dijital Diplomasi