  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
Ekonomi

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:07:25 -
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,4 artarak beklentilerin altında kalırken, New York Fed imalat endeksi, eylülde piyasa beklentisini aşarak 17'ye çıktı. Verilerin net bir sinyal ortaya koymamasına karşın teknoloji hisselerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Dolar endeksi ise 92,8-93,3 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürdü.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası ilk kez gerçekleştirilen FOMC'nin karar metninin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Jackson Hole toplantısında, Fed'in artık ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini açıklayan Powell, istihdam için ise sayısal bir hedef ortaya koymayarak, "Maksimum istihdam geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizlikleri devam etse de dün küresel risk iştahı ile borsalarda pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Bugün Asya tarafında, Japonya'da açıklanan dış ticaret verileri takip edilirken, Fed kararları öncesinde borsalarda sakin bir seyir izlendi. Japonya'da ihracat ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 gerilese de düşüşün ivme kaybederek beklentilerden daha hafif olması, "dip noktasının görüldüğü" yorumlarını beraberinde getirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 1.095-1.1120 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 1.111,24 puandan tamamladı. 7,4918'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4890 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Fed'in faiz kararı ve sonrasında Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metninde değişecek ifadelerin ve sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gök..
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler
Gündem

Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler

Türk Deniz Kuvvetleri hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Yunan donanmasının eski ve yıpranmış olduğunu belirterek ülke idare..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı