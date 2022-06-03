Küresel gıda krizinin çözümünde ‘İstanbul planı’ hazır

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girdi. Ülke, Ukrayna’daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla mekanizma oluşturmak için bir süredir diplomasi trafiği yürütüyor.

Yol haritası belli olacak

Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna’yla yürüttüğü müzakereler sonucunda ‘tahıl koridoru’nun işleyişine ilişkin Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı. Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul’da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele almaları bekleniyor. Başta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergâhı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek. Ukrayna ve Rusya’nın da olumlu yaklaştığı mekanizmayla Karadeniz’deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğuyla Birleşmiş Milletler’in koordinasyonunda İstanbul’da kurulması planlanan merkez aracılığıyla 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

Erdoğan'dan hummalı çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le yaptığı telefon görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de ‘tahıl koridoru’ oldu. Putin, Erdoğan’la görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna limanlarından tahıl sevkıyatını Türkiye’yle kolaylaştırmaya istekli olduğunu kaydetti.

Erdoğan da Zelenskiy’le görüşmesinde Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti. Erdoğan, taraflardan ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak Kontrol Merkezi’ne katılabileceklerini ifade etti. Merkeze İstanbul’da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi. Diplomatik kaynaklara göre Putin ve Zelenskiy de ‘tahıl koridoru’ noktasında iş birliğine olumlu bakıyor.