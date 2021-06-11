“Kurban İbadet Yetim Emanet” sloganıyla yola çıkan Yetim Vakfı, Türkiye ile birlikte 25 ülkede ihtiyaç sahibi olan yetim çocuklar ve ailelerine ulaşmayı hedefliyor. Kurbanların yurt içi hisse bedeli 1500 lira, yurtdışı ise 750 lira olarak belirlendi.

Hayırseverlerin kurban hisselerini Afrika, Asya ve Ortadoğu ve Kafkasya’da yoksullukla mücadele eden 25 ayrı ülkede “Kurban İbadet Yetim Emanet” sloganıyla yola çıkan Vakıf, gerçekleştireceği kurban organizasyonuyla başta yetimhaneler ve yetim aileleri olmak üzere mazlum, mağdur ve yoksullara kurban eti ulaştıracak.

Türkiye’deki Yetim Aileler Sevinecek

Yetim Vakfı, kurban hisselerinin dağıtımında öncelikli olarak ihtiyaç sahibi yetim, öksüz aileleri, yetimhane ve kimsesiz çocukların bulunduğu yurtlar ile anne ve babası olsa dahi sevgi ve şefkatten mahrum olan çocukların yüzlerini güldürecek.

Bağışlanan kurban hisseleri Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok noktasında ihtiyaç sahiplerine teslim edilerek, bayram sevincini yaşamaları sağlanacak. Türkiye içerisinde yapılacak kurban bağışları kurban kesimleri tamamlandıktan sonra pay edilerek Yetim Vakfı’nca sosyal incelemeleri tamamlanmış ve düzenli gelirleri olmayan yetim ailelerine dağıtılacak.

Kurban Çalışmaları Nasıl Gerçekleşecek?

Yetim Vakfı, belirlenen 25 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek. Bu bölgelerde pandemi şartları da dikkate alınarak yurtdışı partner kurumlarla birlikte kurban kesimlerinin yapılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanacak.

25 Ülkedeki Yetimler Sevinecek

Yetim Vakfı, bu yıl Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında kurban kesimi için açlık, kıtlık, savaş ve hastalık gibi nedenlerle pek çok can kaybının yaşandığı ve yetim ailelerinin yoğunlukta bulunduğu ülkelerde kurban dağıtımı gerçekleştirecek.

Kesimler şu ülkelerde yapılacak: Afganistan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çad, Endonezya-Açe, Etiyopya, Filipinler-Moro, Filistin, Gana, Gürcistan, Moğolistan, Kenya, Mali, Nepal, Nijer, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka, Somali, Suriye, Tanzanya, Tayland-Patani ve Togo.

Yetimler bayramı bekliyor

Yetim Vakfı, ayrıca bayram sabahını dört gözle bekleyen yetim çocuklara bayramlık ulaştıracak. Hayırseverler 200 TL ile bir yetimi giydirerek sevindirebilecek.

Yetim Vakfı aracılığıyla kurban hisselerini yetimler için bağışlayacak hayırseverler, bayramın ikinci günü saat 23:59’a kadar vakfın internet sitesi yetimvakfi.org.tr üzerinden kurban bağışlarını gerçekleştirebilecek. Daha fazla bilgi almak için 0212 970 60 60 numarayı arayabilirsiniz.