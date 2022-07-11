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Gündem Kurban eti dağıtırken şehid edilen Yasin Börü adına kurban eti dağıttılar
Gündem

Kurban eti dağıtırken şehid edilen Yasin Börü adına kurban eti dağıttılar

HÜDA PAR Elâzığ İl Başkanı Yasin Kavaklı ve beraberindekiler, şehid Yasin Börü adına ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 20:58:00 -
Kurban eti dağıtırken şehid edilen Yasin Börü adına kurban eti dağıttılar

İLKHA'da yer alan habere göre, Elâzığ Umut Kervanı tarafından dağıtılan kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak ve farkındalık meydana getirmek için HÜDA PAR Elâzığ İl Başkanı Yasin Kavaklı ve yönetimi de şehid Yasin Börü adına kurban eti dağıttı.

HÜDA PAR Elâzığ İl Başkanı Kavaklı, Diyarbakır`da 6-8 Ekim olaylarında kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü ve arkadaşlarının aziz hatıralarını canlı tutma ve onların yarım bıraktığı işi tamamlama adına bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kavaklı, kurban eti dağıttıklarında Elazığlılara Yasin Börü ve arkadaşlarının kurban eti dağıtırken şehit edildiklerini anlattıklarını ama Elazığlıların Yasin Börü`yü çoktan sahiplendiğini gözlemlediğini dile getirdi.

Kaynak: İLKHA

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