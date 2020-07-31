Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezi; Kavurma tarifi!

Bir gelenek haline gelen ve Osmanlı mutfağından günümüze kadar kendini koruyan kavurma, Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezi. Bayram sofralarının tek menüsü olan kavurma ise vazgeçilmez yiyecekler arasında. Peki kavurma nasıl yapılır? İşte kavurmanın püf noktaları ve yapılışı…

KAVURMA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 kg koyun but (Kuşbaşı doğranmış)

-100 gr kuyruk yağı

-½ bardak sıcak su

-Tuz

-Karabiber

-Kekik

KAVURMA TARİFİ

Kurban eti bir gece dinlendirildikten sonra sinirleri temizlenerek kuşbaşı şeklinde doğranır. Ayrı bir kaba 1 kilo ete 250gr iç yağı olacak şekilde iç yağı doğranır. Etler genişçe bir tencereye alınarak kapağı kapalı bir şekilde kendi suyunu çekene kadar kavrulur. Pişerken üzerinde biriken köpükler kaşık yardımı ile temizlenir. Et kavrulurken diğer yandan iç yağları ayrı bir kapta kavrulmaya başlanır. İç yağını kaynadıktan sonra üzerinde biriken kıkırdaklar kevgir yardımı ile toplanır.

Kavurma tencerenize 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra yağın kızmasını bekleyin ve ardından kuşbaşı doğradığınız eti atarak 4-5 dakika karıştırarak kavurun. Et suyunu salmaya başladığı zaman ocağınızın altını “en kısık” konuma getirin ve tencerenin kapağını kapatın. 15′er dakikalık aralarla etinizi karıştırın ve kapağını vakit kaybetmeden tekrar kapatın. 1 saat kadar sonra tuz, karabiber ve kekiğini de ilave ettikten sonra 15-20 dakika kadar daha pişirin. Böylece 80-90 dakika aralığında ağır ateşte kendi suyunun lezzetiyle pişmiş ve yumuşacık bir kavurma hazırlayabilirsiniz.

Etler suyunu tamamen çektikten sonra ya da çok miktarda kavurma yapıyorsanız et suyu bolca olacaktır bu durumda et piştiğinde tencerenin tabanında kalan bu koyu renkli suyu kepçe yardımı ile alın, suyu çekmesini beklerseniz etleriniz çok piştiğinden ezilecektir.

Suyunu çeken etlere iç yağı eklenir. Normalde yemeğe koyduğumuzdan biraz daha fazla tuz koyarak 5 dakika kadar daha kavrulur. Ocak kapatılarak etler sıcakken ısıya dayanıklı yayvan kaplara veya tepsilere boşaltılarak soğuması beklenir (plastik kap kullanmayınız). Yağlar donduktan sonra kavurma kaplardan buzdolabı poşetlerine alınır. Bir ay içinde tüketilecekse buzdolabında, uzun sürede tüketilecekse derin dondurucuda muhafaza edilir.