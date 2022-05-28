Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2022 Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayram tatili kaç gün? sorusu Ramazan Bayramının geride kalması ve bir diğer dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nın hafta sonu ile birlikte 5 gün oldu. Kurban ibadetini yapanların yanında tatil için tatil beldelerine ve memleketlerine gitmeye hazırlananlar 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2022 hangi gün? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayram tatili 2022 kaç gün olacak? soruları da internet üzerinden araştırılır oldu. İşte detaylar.
Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2022 Kurban Bayramı tarihleri (Kurban Bayramı tatili kaç gün?) Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca inanan vatandaşımız büyük bir merakla beklediği Kurban Bayramı ile ilgili detaylarda belli oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor, Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihleri...
2022 Kurban Bayramı ne zaman?
8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
Diyanet Kurban Bayramı takvimi
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Kurban Bayram tatili 2022 kaç gün?
Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.