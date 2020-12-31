Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı hangi gün?
Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? soruları 2021 yılı resmi tatil ve bayram günleri merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman?
2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu.
2021 Kurban Bayramı ne zaman?
2021’de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor.
19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma