Dünya Kurban Bayramı dönüşünde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Karabük Valiliği, Kurban Bayramı tatili dönüşü artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara geçici trafik kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Kısıtlamanın, ara bağlantı yollarından katılımlar dahil olmak üzere uygulanacağı kaydedilirken, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle büyükşehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, trafik akışının güvenli şekilde sağlanması, olumsuzlukların en aza indirilmesi ve ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bazı araçların belirli saatlerde trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği ifade edildi.

 

Açıklamada, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00'ten, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D100/13 Devlet Karayolu Çankırı il sınırından başlayarak D100/3 Devlet Karayolu Bolu il sınırında sona eren toplam 14 kilometrelik güzergahta seyretmelerinin yasaklandığı bildirildi.

Kısıtlamanın, ara bağlantı yollarından katılımlar dahil olmak üzere uygulanacağı kaydedilirken, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

Karabük Valiliği, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve alternatif güzergahları değerlendirmelerini istedi.

