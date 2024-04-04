Kur’an kursu yanınca irtica bar-pavyon yanınca tadilat

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İslami STK’lara ve cemaatlere ait binalarda çıkan yangınları mütedeyyin kesimi yerden yere vurmak için eşi benzeri görülmemiş bir istismar aracı haline getiren CHP ve fonlu medyası yine görülmemiş bir çifte standarda imza attı. Aralarında Kur’an Kursları ile yurtların da olduğu binalarda çıkan yangınlar üzerinden Müslümanlara kin kusan malum zihniyet, sıra kendi kalelerinde bulunan içkili ve alkollü bir eğlence mekânında çıkan yangına gelince, felaketi örtmek için her yolu denedi.

2016 yılında, Adana’nın Aladağ ilçesinde günümüzde kendi müttefikleri olan Süleymancılara ait kız öğrenci yurdunda çıkan ve 11 öğrenci ile 1 eğitmenin yaşamını yitirdiği yangını günlerce manşetlerinden düşürmeyen ihanet medyası, önceki gün CHP’nin kalesi Beşiktaş ilçesinde çıkan ve iftar için bir araya gelen 29 kişinin can verdiği yangını adeta gizlemeye çalıştı.

Her yanı ayrı rezalet

Binlerce sivilin yaşadığı sitenin bodrum katında bulunan, yangın çıkışı ve söndürme sistemi olmadığı halde CHP’li belediyenin 2018 yılında ruhsat verdiği diskoda çıkan faciayı perdeleyen ihanet medyası, bütün suçu yangında ölen masum sivillere ve tadilat çalışmasına attı. CHP’li Belediyelerin zafiyetini ve liyakatsiz yandaşlar yüzünden operasyonel hafızasını yitiren İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi’nin acziyetini görmeyen güdümlü medya, attıkları manşetlerle her yanı ayrı rezalet olan faciaya münferit bir adli vaka muamelesi yaptı. CHP’nin propaganda aracı Cumhuriyet, yerli ve milli medyanın tam sayfa duyurduğu 29 kişinin hayatını kaybettiği faciayı manşete layık görmezken, Sözcü, Birgün, Milli Gazete ve Karar ise yangını gizlemeye çalıştı.

Manşet manşet ihanet

Maşeri vicdanları yaralayan ve malum zihniyetin ikiyüzlü tutumunu gösteren o haberlerden bazıları şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü gazetesi Beşiktaş’taki faciayı ‘İstanbul’daki yangın faciası’ başlığıyla kibrit kutusu büyüklüğünde gördü.

Geçtiğimiz yıllarda öğrenci yurtlarında meydana gelen yangını çarşaf çarşaf manşet yapan Cumhuriyet gazetesi, önceki gün gece kulübünde yaşanan yangın faciasını manşetten vermeye layık görmedi.

BirGün, Evrensel gibi marjinal örgütlerin yuvalandığı gazeteler yaşanan faciayı tamamen tadilat faciası diyerek CHP’li belediyelerin iş bilmezliğini gizlemeye çalıştı.

Millî Görüş camiasının yayın organı Millî Gazete ise yangın felaketini küçük görerek bir adli vaka muamelesi yaptı.

Ahmet Davutoğlu’nun gizli sahibi olduğu Karar gazetesi ise 29 vatandaşımızın öldüğü yangın faciasını, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘itfaiye raporu’ 2016’da verilmiş sözleri üzerinden haberleştirerek çiçeği burnunda başkanı aklamaya çalıştı.

Bediüzzaman Said-i Nursi’nin izinden gittiklerini iddia eden Yeni Asya gazetesi, Beşiktaş Gayrettepe’deki bir gece kulübünde meydana gelen ve 29 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği katliam gibi yangın faciasına haber değeri vermeyerek dünkü nüshasında yer vermedi.