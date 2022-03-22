"Kur'an Kainatı Okur" projesi devam ediyor

YENİ AKİT ANKARA

4 şehirde toplam 5 okul, 9 öğretmen ve 75 öğrencinin yer aldığı "Qur'an Reads The Universe" (Kur’an Kainatı Okur) projesi uluslararası bir platform olan etwinning platformu üzerinde kuruldu. Projeye Kayseri, Samsun, Erzurum ve Ankara dan 5 okul 9 öğretmen 75 öğrenci ile katıldı. Aralık ayında başlayan proje 4 aylık çalışmalarını Mart ayında sonlandıracak.

Projenin dili İngilizce. Hedefi öğrencilerin dil pratiklerini geliştirirken, işbirlikçi çalışmalara katılmalarını sağlamak, bilişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanmak, web2.0 araçlarını tanımak ve tüm bunları yaparken Kur’anı Kerim ayetleri ve peygamberimizin sünnetlerinin bilimsel verilerle olan uygunluğu üzerine çalışmalar yapmaktır.

Öğrencilerin eğlenirken öğrendiği projede, her ay belirlenen Ayet ve Hadisle ilgili fotoğraf yarışmaları yapıldı, broşürler tasarlandı, anket çalışmaları yürütüldü, skeçler hazırlanıp sunuldu, cami gezileri düzenlendi, ve son olarak tüm öğrenciler hep birlikte ramazan ayında kullanılması için imsakiye hazırladılar.

İHL Meslek Dersleri öğretmeni Esra Kuşkaya şu açıklamalarda bulundu:

"Öğrencilerimizin Kuran Ayetlerini ve Peygamber Efendimizin sünnetini hayatlarının her anında hissetmeleri anlamlandırmaları adına yürüttüğümüz projemiz etkili ve verimli bir şekilde devam ediyor. Kuran bizim hayat rehberimiz. Efendimiz(sav) bizim önderimiz. Kuranı yalnızca yüzünden okuduğumuz bir kitap olarak görmek yerine hayatımıza nasıl rehber ediniriz Efendimizi kendimize nasıl önder ediniriz bunları öncelememiz gerekiyor. Biz de bu amaçla bilişim teknolojilerinden faydalanarak işbirliği içerisinde çalışarak ayetleri ve sünnetleri hayatımıza entegre etme adına özellikle bazı ayetlerin bilimsel verilerle olan uygunluğunu farketme adına böyle proje yazdık. Amacımız Kuran Ayetlerini kainat ayetleri ile birlikte okuyabilmek. Allah "Oku" diye buyururken insanın hem Kuran Ayetlerini hem Kainat Ayetlerini birlikte okumasını istemiştir.

Bunların yanında etwinning platformunun bir amacı da öğrencilerin ve öğretmenlerin işbirlikçi çalışmalara katılmasını ve deneyim kazanmasını sağlamak. Bu anlamda bizlere çok fayda sağladı. Çağımızın büyük problemlerinden olan bireysellik/ üst düzey bir benlik algısı yerine birlikte çalışmaları, ekip ile çalışmayı ve uyumu önceliyoruz biz bu proje içerisinde. Aynı şekilde İngilizce dil pratiğimize oldukça katkı sağladı."