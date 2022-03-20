Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali gerçekleştirildi
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Kırşehir’de yapıldı.
Yarışmaya Kırşehir, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya’dan 18 öğrenci katıldı. Yarışmacılara, tecvit kuralları, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre jüri üyeleri tarafından 100 üzerinden puan verildi. Liselerde Konya’dan Süleyman Utku Tutal birinci, Afyonkarahisar’dan Sefa Özen ikinci, Isparta’dan Furkan Tayyip Çelik üçüncü, ortaokullarda Konya’dan Hamza Ali Yavuz birinci, Talha Böge ikinci, Osman Aydoğdu üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödül verildi.