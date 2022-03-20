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Aktüel Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali gerçekleştirildi
Aktüel

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali gerçekleştirildi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Kırşehir’de yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:38:00 -
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali gerçekleştirildi

Yarışmaya Kırşehir, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya’dan 18 öğrenci katıldı. Yarışmacılara, tecvit kuralları, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre jüri üyeleri tarafından 100 üzerinden puan verildi. Liselerde Konya’dan Süleyman Utku Tutal birinci, Afyonkarahisar’dan Sefa Özen ikinci, Isparta’dan Furkan Tayyip Çelik üçüncü, ortaokullarda Konya’dan Hamza Ali Yavuz birinci, Talha Böge ikinci, Osman Aydoğdu üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

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