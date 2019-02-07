"Kupada final oynamak istiyoruz"





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupanın çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi 1-0 yendiklerini ve rövanş için avantajlı duruma geçtiklerini belirtti.

Karşılaşmaya farklı bir 11 ile çıktıklarını anlatan Gündüz, "Mücadele eden tüm futbolcu kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Teknik direktörümüz Erol Bulut yönetiminde tüm oyuncularımız kendilerini hazırlamışlar ve neler yapabileceklerini sahaya yansıttılar. Bu bizim için çok önemli. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istiyoruz. İnşallah İzmir deplasmanında da güzel bir sonuç alarak yarı finale adımızı yazdırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, Süper Lig'de de yollarına emin adımlarla devam ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ligdeki konumumuzu koruyarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Süper Lig'de ikinci sezonumuzu geçiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Hem yönetim hem teknik ekip olarak bu süreci iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Ligdeki başarımızı devam ettirmeyi ve toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı hedefliyoruz."