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Kupada erken final! Barcelona, Real Madrid ile eşleşti

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona, Real Madrid ile eşleşti. El Clasico'da ilk maç 6 Şubat'ta oynanacak.

01 Şubat 2019 Cuma 17:36
Kupada erken final! Barcelona, Real Madrid ile eşleşti

Kupanın yarı final kura çekiminde Barcelona ile Real Madrid ve Real Betis ile Valencia eşleşti.

Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "El Clasico" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise RealMadrid ev sahipliği yapacak.

Bir ayda 3 El Clasico

Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:36
  1. Barcelona
  2. İspanya
  3. Real Madrid
  4. Madrid
  5. Valencia
  6. Santiago Bernabeu Stadı

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