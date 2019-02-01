Kupada erken final! Barcelona, Real Madrid ile eşleşti
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona, Real Madrid ile eşleşti. El Clasico'da ilk maç 6 Şubat'ta oynanacak.01 Şubat 2019 Cuma 17:36
Kupanın yarı final kura çekiminde Barcelona ile Real Madrid ve Real Betis ile Valencia eşleşti.
Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "El Clasico" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise RealMadrid ev sahipliği yapacak.
Bir ayda 3 El Clasico
Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.
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