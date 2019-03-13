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Kupa Voley finalleri Cuma günü başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley’in Malatya’da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:24
Kupa Voley finalleri Cuma günü başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley’in Malatya’da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı. Birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı AXA Sigorta Kupa Voley finalleri, 15 Mart Cuma günü Merkez Spor Salonu’nda başlayacak.


Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley’in Malatya’da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı. Birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı AXA Sigorta Kupa Voley finalleri 15 Mart Cuma günü oynanacak. Kupanın birinci günündeki çeyrek final maç programı ise şöyle:


15 Mart Cuma:


12.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 15.00 Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne, 17.00 Halkbank-Ziraat Bankası


19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe


16 Mart Cumartesi:


14.00 1. yarı final maçı (Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı galibi/ Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne maçı galibi), 17.00 2. yarı final maçı, (Halkbank-Ziraat Bankası maçı galibi / Arkas Spor-Fenerbahçe maçı galibi)


Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar,


17 Mart Pazar


17.00’de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.


Kupada şampiyon olacak ekip, gelecek sezon CEV Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:24
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