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'Kupa finallerini yurt dışında oynayabiliriz'

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabiliriz" dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:52
'Kupa finallerini yurt dışında oynayabiliriz'

Avrupa'nın en büyük kulüplerinin dahi artık pazar olarak kendi bölgelerini değil, Uzak Doğu'yu, Orta Doğu'yu gördüğünün altını çizen Orman, "Biz vakıf olarak bazı çalışmalar yaptık. En önemli şey, global marka değerini artırmak. Süper Lig'in dünyada marka değeri arttıkça, Türk futboluna inanılmaz katkı sağlanacaktır. Bizim amacımız, dünyada giderek büyüyen futbol ekonomisi içinde Süper Lig özelinde Türkiye'yi daha da yukarılara çıkarmak. Bu şekilde uluslararası izlenilirliği artırdığımızda, daha kaliteli oyuncuları daha ucuza getirme fırsatımız doğacaktır. Türkiye'nin bundan önceki algısı, Orta Doğu bölgesine gitmeden önce bir durak şeklinde. Ligimizin marka değerini yükselttiğimizde, ekonomik anlamda daha uygun rakamlara oyuncu alabileceğimizi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Uluslararası izlenirliğin, Türkiye'den Avrupa'ya transferi de artıracağına dikkati çeken Orman, "Cenk Tosun transferinde olduğu gibi, daha fazla oyuncumuzu yurt dışına gönderme şansına da sahip olacağız. Gelirlerde artış sağlanacak. Bunların hepsi izlenirlikle alakalı. İngiltere Premier Lig'in sadece yurt dışı yayın hakları, bizim genel yayın haklarımızın iki katından fazla. Süper Lig'in uluslararası izlenebilirliği büyük önem arz etmekte. Biz sponsorluklarda Türkiye ekonomisiyle birlikte hareket ediyoruz ama üst seviye liglerde böyle değil. Özellikle İngiltere Premier Lig'de sponsorların çoğu dünya markası olabilmek için bu yatırımı yapıyorlar." diye görüş belirtti.

Fikret Orman, pazarlamaya çok önem vermeleri gerektiğini aktararak, "Yurt dışı maç organizasyonları yapılmalı. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabiliriz. Reklam ve tanıtım kampanyaları gerekli. Hedef pazarlarla sürekli iletişim kurulması lazım. Global sosyal medya hesaplarına yatırımlar yapılmalı" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:52
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