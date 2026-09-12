Kumçatı'da kayıp-kaçak yüzde 92; üç yıllık ekonomik kayıp 500 milyon TL'yi aştı

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde elektrikte kayıp-kaçak oranı yüzde 92 seviyesinde bulunuyor. Dicle Elektrik verilerine göre beldedeki yoğun kaçak kullanımın ekonomiye verdiği zarar son üç yılda 500 milyon TL'nin üzerine çıktı. Şirket, oranı düşürmek, enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve bölgeyi modern elektrik altyapısına kavuşturmak amacıyla 110 milyon TL'lik yatırımını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kumçatı'daki kaçak tüketimle mücadele için saha çalışmaları, Şırnak Valiliği koordinasyonunda emniyet ve jandarma desteğiyle sürüyor.

17 trafo bölgesi modern şebekeye dönüştürülecek

17 trafo bölgesi ve 1.814 abonesi bulunan beldede yıllık tüketim yaklaşık 30 milyon kWh'ye ulaşıyor. Son üç yıldır yatırım programına alınan bölge için 2026 yılında 110 milyon TL bedelli şebeke iyileştirme projesi hazırlandı. Proje kapsamında tüm trafo bölgelerinin modern şebekeye dönüştürülmesi, sayaçların mesken dışına taşınması, LED'li aydınlatma altyapısının kurulması ve enerji nakil hatlarının yenilenmesi planlanıyor. Böylece kontrolsüz tüketimin önüne geçilmesi, kayıp-kaçak oranının düşürülmesi ve tüketicilere daha güvenli ve kaliteli enerji ulaştırılması hedefleniyor.

Dicle Elektrik'in açıklamasına göre yatırım girişimleri, son üç yılda farklı zamanlarda sahadaki müdahaleler nedeniyle kesintiye uğradı; çalışmaların bazı grupların fiili müdahaleleri nedeniyle zaman zaman durduğu belirtildi.

Şirket, Şırnak Valiliği'nin desteği ve İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ile jandarma birimlerinin katkısıyla güvenli saha şartlarının sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilen yatırım ve denetim faaliyetlerinin kayıp-kaçak oranlarında düşüş sağladığını aktarıyor. Aynı dönüşümün Kumçatı'da da gerçekleştirilebilmesi için hazırlanan yatırımın tamamlanmasının hem bölge halkı hem de ülke ekonomisi açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

11 Eylül'de beldede enerji kesintisine gidildi

Hafta boyunca Kumçatı'da yatırım çalışmalarına başlamak üzere sahada bulunan Dicle Elektrik ekipleri, çeşitli müdahaleler nedeniyle çalışmalarını sürdüremedi. Güvenlik güçlerinin desteğiyle yatırım çalışmaları devam ederken, ekip güvenliğini tehdit eden müdahalelerin sürmesi üzerine 11 Eylül günü saat 14.30 itibarıyla beldede enerji kesintisine gidildi.

Şirket, süreçten temel kamu hizmetlerinin etkilenmemesi amacıyla okul, sağlık kuruluşları ve kamu güvenlik birimlerinin enerji ihtiyacına yönelik jeneratör desteğini devreye aldı. Okul ve kamu güvenlik birimleri için 20 jeneratörün sevk edildiği belirtildi. Dicle Elektrik, bölgedeki yatırımın güvenli şartlar altında en kısa sürede tamamlanarak Kumçatı'nın modern ve sürdürülebilir elektrik altyapısına kavuşturulmasını hedefliyor.