Kulüpler Dünya Kupası'na yeni format FIFA Konseyi, 2021 yılından itibaren turnuvanın 24 takımla oynanmasını kararlaştırdı



İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kulüpler Dünya Kupası'nın formatını 2021 yılından itibaren değiştirdi. ABD'nin Miami kentinde toplanan FIFA Konseyi, Avrupa kulüplerinin boykot etme tehdidine karşın 2021 yılından itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nın 24 takımla oynanmasını kararlaştırdı. 2021 yılının Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenecek, Avrupa'dan 8 takımın katılmasının öngörüldüğü turnuvayla ilgili değişiklik kararı 7'ye karşı 25 oyla kabul edildi. Üçer takımın yer aldığı sekiz gruptan oluşan formatta, grup liderleri doğrudan çeyrek finale yükselecek. Öte yandan FIFA Konseyi, bu yıl düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na Brezilya'nın ev sahipliği yapmasına karar verdi.

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