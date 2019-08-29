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Kulüpler Birliği’nde Fikret Orman yeniden başkan

Kulüpler Birliği’nin gerçekleştirilen genel kurulunda mevcut başkan Fikret Orman yeniden seçildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:14
Kulüpler Birliği’nde Fikret Orman yeniden başkan

Kulüpler Birliği’nin gerçekleştirilen genel kurulunda mevcut başkan Fikret Orman yeniden seçildi. Orman, yeni dönemde yapacakları ile ilgili olarak, "Türk futboluna olan ilgiyi attırmamız lazım. Biz Kulüpler Birliği olarak buna büyük destek vereceğiz. Aynı zamanda kulüplerimizin finansal problemleri var. Biz sahada iyi rekabet ediyoruz ama saha haricinde gayet iyi bir dostluğumuz var. El birliğiyle yapamayacağımız bir şey olacağına inanmıyorum" dedi.


Kulüpler Birliği’nin Olağan Genel Kurulu, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya 18 takımdan başkan ve yöneticiler katıldı. Yapılan genel kurul sonucunda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Fikret Orman tekrar seçildi. Toplantının ardından Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genel kurul gerçekleştirdiklerini belirten Orman, "Toplantımızın konularından biri de seçimdi. Tekrar benim başkanlığımda aynı heyetle aday olmuştuk. Bu seçimi yaptık. Kulüplerin teveccühüyle de tekrar görevimize devam ediyoruz. Öncellikle Türk futbolu ve kulüplerimize hayırlı olsun. Destek veren kulüp ve başkanlarına şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Onun dışında bazı gündemlerimiz vardı. Onları da konuştuk" diye konuştu.



"Federasyon ile iş birliği yaparak bu problemleri çözme gayreti içinde olacağız"


Yeni dönemden beklentilerin sorulması üzerinde Başkan Orman, "Yeni dönemde çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Gündemimizde yeni olan bir şey yok. Zaten elimizdeki gündemlerle devam edeceğiz. Geldiğimizden beri Türk futbolunun bu marka değerini hakketmediğini söylüyoruz. Bunun üzerine çalışma yapmak lazım. Yeni federasyon yönetimi seçildiğinde de onlara yazılı olarak bildirdik. Çeşitli komitelerin kurulup, ortaklaşa çalışmayla Türk futbolunun marka değerini arttırmamız lazım. Stattaki seyirci sayısını attırmamız lazım. Türk futboluna olan ilgiyi attırmamız lazım. Biz Kulüpler Birliği olarak buna büyük destek vereceğiz. Aynı zamanda kulüplerimizin finansal problemleri var. Biz sahada iyi rekabet ediyoruz ama saha haricinde gayet iyi bir dostluğumuz var. El birliğiyle yapamayacağımız bir şey olacağına inanmıyorum. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki Kulüpler Birliği bir vakıf. Elinde de kanunsal bir gücü yok. Avrupa’daki gibi değil. Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi bir kurum değil. Sadece kulüp başkanları olarak oluşturmuş olduğumuz bir heyetimiz var. Federasyon ile iş birliği yaparak bu problemleri çözme gayreti içinde olacağız" diye cevap verdi.


Fikret Orman, TFF Merkez Hakem Kurulu ile de görüşmeler yapacaklarını ifade ederek, "Yeni bir MHK var. Şimdi zaten başkanımızla görüşeceğiz. Orada da bütün değerlendirmelerimizi tüm kulüpler olarak kendisine ileteceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:14
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