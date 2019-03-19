Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapıldı
Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Süper Lig takımlarında görev yapan sportif direktörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.19 Mart 2019 Salı 15:05
Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Spor Toto Süper Lig takımlarında görev yapan sportif direktörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabında yer alan bilgiye göre kulüp sportif direktörleri; ligdeki yabancı oyuncu sayısı, altyapı teşvik sistemi ve 21 yaş altı takımlarının lig organizasyonu konularında fikir alışverişinde bulundu.
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