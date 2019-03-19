Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapıldı Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Süper Lig takımlarında görev yapan sportif direktörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Spor Toto Süper Lig takımlarında görev yapan sportif direktörlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabında yer alan bilgiye göre kulüp sportif direktörleri; ligdeki yabancı oyuncu sayısı, altyapı teşvik sistemi ve 21 yaş altı takımlarının lig organizasyonu konularında fikir alışverişinde bulundu.

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