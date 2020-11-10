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Aktüel Kültür ve Turizm Bakanlığınca "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi'nin de aralarında bulunduğu, Türkiye'nin 15 ilindeki salonlarda açılan sergide, Büyük Önder Atatürk'ün birbirinden özel fotoğrafları yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:33:03 -
Kültür ve Turizm Bakanlığınca "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılında "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı.

Atatürk'ün ilk kez sergiye sunulan fotoğraflarının da aralarında olduğu 40 görsel, 15 farklı ilde sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin farklı müzelerinde sergilenen birbirinden özel fotoğraflar, Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlandı.

Atatürk'ün ziyaretleri ve cenaze töreni görsellerinden "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" Adana Atatürk Evi Müzesi, Amasya Müzesi, Bursa Atatürk Evi Müzesi, Diyarbakır Müzesi, Erzurum Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Şehir Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Şanlıurfa Müzesi ile Van Müzesi'nde de görülebilecek.

Orijinal cam negatiflerden taranan seçki, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.





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