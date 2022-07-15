Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman? Müfettiş yardımcılığı sınavı ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından giriş sınavı ile 5 (Beş) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınav başvuru şartları neler?

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan türünden 80 (Seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla en yüksek puan almış 75 (Yetmişbeş) kişi içerisinde yer almak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir).

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak.

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

e) Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınav başvurusu ne zaman?

2.1. Giriş Sınavı için başvurular, 18.07.2022 tarihinden 27.07.2022 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı nerede yapılacak?

3.1. Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

3.2. Giriş sınavının yazılı bölümü 22.08.2022-23.08.2022 tarihlerinde Milli Kütüphane salonlarında (Emek Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:4 06490 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır.

3.3. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı (https://www.ktb.gov.tr - https://teftis.ktb.gov.tr) internet adresi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 29.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sisteminden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca elektronik ya da posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Diğer taraftan adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3.4. Başvurusu kabul edilmeyenler itirazlarını yazılı olarak 03.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına elden veya posta yolu ile yapabilecektir. Süresinde yapılmayan itirazlar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde ve usulüne uygun yapılan itirazlar incelenerek sonuçları 05.08.2022 tarihine kadar başvuru sistemi üzerinden bildirilecektir.

3.5. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru bilgileri çıktısını alarak ıslak imzalı başvuru bilgileri çıktısı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.

3.6. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr”) gönderilecek olup bizzat veya posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3.7. Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.