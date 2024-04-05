Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Kadir Gecesi öncesi güzel haber: İngiltere’ye yasa dışı yollarla çıkarılmıştı... O mushaf ülkemize getirildi



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir Gecesi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir müjde verdi. Ersoy, Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkarılan ve 2017’de satışan sunulan 16. yüzyılın başında yaşılmış Kur’an-ı Kerim’in ülkemize getirildiği müjdesini verdi. Ersoy sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Bin aydan daha hayırlı #KadirGecesi öncesi güzel bir haberimiz var...

Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkarılarak 2017 yılında İngiltere’de satışa sunulan “Kuran-ı Kerim” ülkemize yeniden kavuşturuldu.

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Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede’nin istinsah ettiği mushafı Türk ve İslam Eserleri Müzemizde sergileyeceğiz.

16’ncı yüzyılın başında yazılmış bu mushaf, yazılı bölümlerin hat sanatında ‘vassale’ olarak tanımladığımız teknikte farklı bir kâğıdın üzerine yapıştırılarak hazırlanması ile dikkat çekiyor.

Oldukça titiz bir takip sürecinin ardından iadesini sağladığımız Kuran-ı Kerim’in ülkemize ulaşmasında emeği olan herkese ve tüm kurumlara gönülden teşekkür ediyorum.

Bu mushaf gibi nice kıymetli eserimizi görmek üzere herkesi Türk ve İslam Eserleri Müzemize davet ediyorum.

Kadir Gecemiz mübarek olsun..."