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Aktüel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi ünvanlarındaki uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır"
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi ünvanlarındaki uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:47:10 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi ünvanlarındaki uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır"
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