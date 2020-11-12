Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, 2021 Yunus Emre Yılı dolayısıyla Eskişehir'e geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Eskişehir'de çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle UNESCO'nun 2021 senesini Yunus Emre Yılı ilan etmesi dolayısıyla Eskişehir Valiliğinde düzenlenen hazırlık toplantısına katılan Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Yunus Emre'nin mesajlarının dünyaya ulaştırılması için yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Daha sonra Çam, beraberindeki Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bilal Çetin, TİKA Başkan Vekili Serdar Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile Vişnelik Mahallesi'nde Türk Dünyası Vakfınca yaptırılan Dede Korkut Parkı'nı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne kabul edilen parkta incelemede bulundu.

Daha sonra Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'ni ziyaret eden Çam'a, burada Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar tarafından brifing verildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı da ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, büyük Türk düşünürü ve şair Yunus Emre'nin Mihalıççık ilçesindeki türbesine gidip, burada Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'dan Yunus Emre Yılı'nda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.