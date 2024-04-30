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Kültür - Sanat Kültür ve Turizim Bakanı'ndan F1 açıklaması! 2026 itibariyle...
Kültür - Sanat

Kültür ve Turizim Bakanı'ndan F1 açıklaması! 2026 itibariyle...

Yeniakit Publisher
2024-04-30 15:44:18 - 2024-04-30 15:44:17
Kültür ve Turizim Bakanı'ndan F1 açıklaması! 2026 itibariyle...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, F1 yarışlarının yeniden Türkiye'de düzenlenmesi için çalışmaların başladığını ve 2026 yılında başlaması için kontrat sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı  Mehmet Nuri Ersoy, F1 yarışlarının yeniden Türkiye'de yapılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.

SON YARIŞ 2021'DE DÜZENLENDİ

İstanbul Park, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'e en son 2021'de ev sahipliği yapmıştı. İstanbul Park'ta 2005-2011 yılları arasında, 2020 ile 2021'de toplam 9 yarış düzenlendi.

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