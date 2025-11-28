Kültür sanatın merkezi Talas

Kayseri’nin mistik ilçesi Talas, barındırdığı zengin kültürel mirası ve son yıllarda hayata geçirilen tematik müzeleriyle geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerin yeni gözdesi hâline geldi. Doğa ile tarihin iç içe geçtiği bu özel ilçe, ziyaretçilerine hem huzur hem de kültürel bir keşif vaad ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Kış turizminin vazgeçilmez adresi Erciyes’te kayak keyfini yaşarken Anadolu’nun kalbindeki kadim izleri görmek isteyen herkesi Talas’a bekliyoruz. İlçemiz artık sadece bir geçiş noktası değil, başlı başına bir kültür rotasına dönüştü” diyerek bölgenin artan cazibesine dikkat çekti. Başkan Yalçın, taş sokakları, geleneksel konakları ve ücretsiz gezilebilen tematik müzeleriyle Talas’ın ziyaretçilere hem fiziksel hem ruhsal bir zenginlik sunduğunu vurguladı.

Talas’ta kültür yalnızca müze binalarında değil, sokaklarda da hissediliyor. Osmanlı Kültür Sokağı; taş konakları, ahşap cumbalı evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla adeta yüzyıllar öncesine açılan bir kapı niteliğinde. Restore edilen yapılarda yer alan el sanatları atölyeleri, butik kültür mekânları ve tematik merkezler, bu tarihi dokuyu daha da canlı hâle getiriyor. Çanakkale Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi, Musiki Cemiyeti, Talas Sanat Galerisi, Türkçe Sokağı, Kağıt Atölyesi ve Tokana Restoran da bu sokağın atmosferini tamamlayan önemli duraklardan.

Türk dilinin güzelliğini ve tarihsel gelişimini vurgulamak amacıyla oluşturulan Türkçe Sokağı’nda şair ve yazarların sözlerinden heykellere, Türk devletlerinin bayraklarından Orhun Anıtı’na kadar yüzlerce obje yer alıyor. Ziyaretçiler bu sokakta hem dilin gücünü hem de kültürel zenginliğini yakından hissediyor.

Ali Saip Paşa Caddesi’ndeki müze, Çanakkale ruhundan Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan kapsamlı bir anlatı sunuyor. 6 bin 500’ün üzerinde orijinal obje, belge ve dijital içerik ile özellikle genç ziyaretçilere etkileyici bir tarih yolculuğu yaşatıyor.

Tarihi bir sarnıcın galeriye dönüştürülmesiyle oluşturulan bu merkez, suyun yalnızca bir yaşam kaynağı değil, aynı zamanda medeniyet kurucu bir unsur olduğunu gözler önüne seriyor. 1000 metrekarelik alanda sergilenen objeler, hem aileler hem gençler için eğitici ve keyifli bir keşif alanı oluşturuyor.

Talas’ın manevi atmosferini yansıtan önemli duraklardan biri olan Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Mevlevi kültürüne, musikiye ve şiire ilgi duyanlar için özel bir alan sunuyor. Yaman Dede’nin anısına hazırlanan bu merkezde Mevlevi geleneğine dair sergiler, kültürel etkinlikler ve sanatsal buluşmalar düzenleniyor.

Yaman Dede Konağı’nda yer alan bu sergi, el yazması Kur’an-ı Kerim nüshalarının tıpkı basımları, hat sanatı örnekleri ve geleneksel yazım araçlarıyla inanç ve sanatın buluştuğu nadide bir mekân oluşturuyor.

Geziniz sırasında mola vermek istediğinizde, Osmanlı Kültür Sokağı’nın incisi Tokana Restoran sizleri karşılıyor. Kayseri mutfağının sevilen lezzetleri olan mantı, yağlama, içli köfte, yaprak sarması, nevzine ve aside gibi tatların sunulduğu restoran; otantik mimarisi ve sıcak atmosferiyle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Başkan Yalçın’a ‘Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü’

Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA’nın destekleriyle düzenlenen Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması, 14 ülkeden 54 edebiyatçının katılımıyla gerçekleştirilen final programıyla sona erdi. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gecede Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a Türk Edebiyatı Vakfı tarafından “Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü” verildi.

Etkinliğin genel koordinatörü ve Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar, Talas’ın güçlü bir ev sahipliği yaptığını belirterek, “Talas Belediyesi’nin özverili çalışmaları ve verilen desteklerle Türk dünyasının gönül köprüleri daha da güçlendi” dedi. Açıklamanın ardından ödülü Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı takdim etti.

Gecenin en dikkat çekici anı ise önceki dönem TÜRKSOY Genel Sekreteri ve Kırgızistan Kültür Bakanı Dusen Kasseinov’un, Başkan Yalçın’a çapan giydirerek onu “Kazak Hanı” ilan etmesi oldu. Başkan Yalçın, hem ödül hem de bu anlamlı jest için teşekkürlerini iletti.

Çapan Nedir?

Orta Asya kültüründe çapan, devlet adamlarına veya değerli misafirlere hediye edilen, onur ve itibarın sembolü geleneksel bir kaftandır.